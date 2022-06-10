Россия осудила Израиль

МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска

Россия решительно осудила авиаудары ВВС Израиля по международному аэропорту сирийской столицы Дамаск, в результате которого был нанесен серьезный материальный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД на официальном сайте ведомства.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры. Подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей. Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику», — говорится в сообщении МИД.

В результате авиаудара была повреждена взлетно-посадочная полоса, для восстановления которой, по оценкам сирийских технических служб, может потребоваться значительное время. В результате инцидента министерство транспорта Сирийской Арабской Республики (САР) объявило о приостановке всех авиарейсов, осуществлявшихся через столичную воздушную гавань.

Предыдущий ракетный удар был осуществлен израильскими военными 23 мая. В результате атаки погибли три человека, удары по объектам на юге Дамаска были нанесены со стороны Голанских высот. По данным сирийского Минобороны, большая часть израильских ракет была сбита силами ПВО САР.