Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и среди блогеров

Правительство Италии рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после того, как в газете Corriere della Sera появилась публикация о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Документ из семи страниц подготовил итальянский департамент информации и безопасности (Dis), который курируют деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise. Позднее представитель руководства Совмина Франко Габриэлли показал его содержание в ходе созванной конференции, особо отметив, что он был составлен на основе информации из открытых источников и находился под самым низким из возможных грифом секретности.

По его словам, в докладе нет данных, которые касаются национальной информации, с другой стороны, он выразил недовольство в связи с его передачей журналистам.

В документе указывается на изменение тренда российской дезинформации, которая «перенесла снижение своей напряженности и перешла в защитную позицию». Авторы документа отметили критику в отношении действующего премьер-министра Марио Драги, которого фигуранты анализа обвиняют в проблемах итальянской экономики.