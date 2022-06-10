Российский парикмахер указала на недостаток во внешности Долиной

Парикмахер Милосская рассказала, что певице Ларисе Долиной могла бы пойти стрижка с челкой

Российский парикмахер Станислава Милосская указала на недостаток во внешности эстрадной певицы Ларисы Долиной. Ее комментарии приводит портал BLITZ+.

По словам стилистки, 66-летняя певица могла бы выглядеть моложе, если бы носила челку. «На мой взгляд, ей подошла бы актуальная сейчас "получелка"», — рассказала Милосская.

При этом специалистка отметила, что народная артистка не носит упомянутый элемент стрижки по причине малого количества и толщины волос. Однако эксперт подчеркнула, что для выступлений на сцене можно использовать накладную челку.

В январе Лариса Долина приняла участие в фотосессии с лысой головой и восхитила фанатов. Знаменитость появилась в объективе фотографа Игоря Панкова, а ее стилистом стал дизайнер Гога Никабадзе. В кадре Долина предстала в золотистых изделиях, в том числе короне с камнями и цепочке с большим крестом, и длинном платье в пол темно-серого оттенка. Макияж был в стиле «смоки» с темной помадой.