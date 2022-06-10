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У российской модели «Вице-мисс Дубай 2019» нашли полкило наркотиков

В «Москве-Сити» у 34-летней «Вице-мисс Дубай 2019» Кристины Духиной нашли мефедрон

Фото: Telegram-канал «Baza»

В Москве задержана 34-летняя модель Кристина Духина — гендиректор модельного агентства и обладательница титула «Вице-мисс Дубай 2019». Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает в своем Telegram-канале Baza.

По данным издания, полицейские задержали модель с пятью пакетиками мефедрона возле ее апартаментов в «Москва-Сити», после чего провели у нее обыск. В квартире у россиянки обнаружили еще 12 расфасованных порций наркотика общим весом в полкило. В отношении Духиной завели дело о приготовлении к сбыту накротических средств.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства приобретения и хранения наркотиков 34-летней россиянкой. Модели грозит до 20 лет колонии.

В 2019 году Духина стала финалисткой престижного международного конкурса «Мисс Дубай». Россиянка рассказывала в интервью, что принимала участие в конкурсах красоты, чтобы показать своим примером, что мечты сбываются, и нет ничего невозможного.

13 октября 2021 года сообщалось, что родной брат другой успешной российской модели Полины Аскери Иероним оказался закладчиком наркотических веществ.

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Владимир Седов
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У российской модели «Вице-мисс Дубай 2019» нашли полкило наркотиков
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