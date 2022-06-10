Россиянин с ружьем угрожал убить пенсионера из-за елки и попал на видео

Под Петербургом мужчина с ружьем угрожал убить 63-летнего доставщика из-за елки

Житель Пушкинского района Санкт-Петербурга из-за елки угрожал ружьем пожилому курьеру и попал на видео. Запись инцидента в пятницу, 10 июня, публикует 47news.

63-летний Анатолий на пенсии занимается доставкой пиломатериалов. В неприятную ситуацию он попал вечером 9 июня, когда выполнял очередной заказ. «Когда я заезжал во двор, машину услышал сосед и вышел полюбопытствовать. Он сразу же крикнул: "У меня маленькая елочка. Сломаешь ее — я тебя убью"», — рассказал россиянин.

На опубликованных в сети кадрах видно, как из-за забора выходит мужчина с оголенным торсом и в шляпе, похожей на ковбойскую, направляя при этом дуло на водителя.

«Он реально тыкал мне в лицо ружьем. Причем он не был пьяным, просто неадекватным. Его трясло и было непонятно, что он дальше будет делать», — сообщил Анатолий.

После перепалки угрожавшего увезли в участок. Пенсионер написал заявление в полицию.

В октябре 2021 года в подмосковных Люберцах пьяный пассажир напал на водителя, угрожал ему связями с ФСБ и попал на видео.