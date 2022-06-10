Жена Аркадия Укупника сбила пешехода

Жена Аркадия Укупника на Porsche сбила пешехода в центре Москвы

Жена артиста Аркадия Укупника Наталья сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает Starhit.

Женщина ехала на своем Porsche по Нижней Красносельской улице и ударила автомобилем мужчину, переходившего на красный свет и не смотревшего по сторонам. Его откинуло на несколько метров, и супруга музыканта сразу же остановилась, чтобы помочь ему и отвезти в ближайшую клинику. Жизни пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что в случившемся нет никакой вины Натальи Укупник. «Человек перебегал дорогу на красный свет светофора, Наталья ехала без превышения скорости и успела затормозить. Пострадавшему оказали помощь, отвезли его в НИИ Склифосовского. У него повреждено ребро, но сегодня его уже выписывают», — сказал он. Адвокат заверил, что у пострадавшего мужчины нет никаких претензий к жене Укупника.

Наталья Укупник — третья супруга артиста. Она является главой туристической фирмы. В 2011 году у пары родилась дочь София.