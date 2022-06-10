В Армении задержали директора оппозиционного телеканала

СНБ Армении задержала директора оппозиционного телеканала «Еркир Медиа» Баграта Есаяна

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержали директора оппозиционного телеканала «Еркир Медиа» Баграта Есаяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего руководителя аналитического-информационного отдела телеканала, депутата от оппозиционной фракции «Армения» Гегама Манукяна.

«Сотрудники СНБ вошли в здание телеканала и в личном кабинете задержали директора Баграта Есаяна», — сообщил бывший сотрудник «Еркир Медиа».

Дело, по которому проходит директор телеканала, завели два года назад, сообщил Манукян. «Есаян в этот период находился в Ереване, никуда не хотел бежать, но СНБ решила поступить именно так», — отметил он.