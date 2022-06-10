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В Армении задержали директора оппозиционного телеканала

СНБ Армении задержала директора оппозиционного телеканала «Еркир Медиа» Баграта Есаяна

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержали директора оппозиционного телеканала «Еркир Медиа» Баграта Есаяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего руководителя аналитического-информационного отдела телеканала, депутата от оппозиционной фракции «Армения» Гегама Манукяна.

«Сотрудники СНБ вошли в здание телеканала и в личном кабинете задержали директора Баграта Есаяна», — сообщил бывший сотрудник «Еркир Медиа».

Дело, по которому проходит директор телеканала, завели два года назад, сообщил Манукян. «Есаян в этот период находился в Ереване, никуда не хотел бежать, но СНБ решила поступить именно так», — отметил он.

Асель Минбаева
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