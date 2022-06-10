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В селении Псыгансу в Кабардино-Балкарии проведут капитальный ремонт двух школ

Капитальный ремонт двух школ завершат в селе Псыгансу в Кабардино-Балкарии к концу августа

Кадр: РОССИЯ 1

Капитальный ремонт двух школ проведут в селении Псыгансу, расположенном в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, в учебном заведении номер 3, построенном в 1977 году, уже заменили инженерные коммуникации и почти полсотни оконных рам. На данный момент в здании ведут отделочные работы, устанавливают стекла в окнах, а также штукатурят стены и проводят стяжку полов. Реставрация обойдется правительству республики в 32 миллиона рублей.

Помимо этого, ремонт производят и во втором общеобразовательном учреждении села, где учатся 173 ребенка. Отмечается, что на строительные работы, которые планируют завершить к концу августа, выделили 20 миллионов рублей.

Ранее появилась информация о том, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.

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Майя Пономаренко
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