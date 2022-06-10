The Sun: необычные ресницы девушки озадачили пользователей сети своей длиной и изгибом

Бровистка Алекс Лиал запечатлела лицо клиентки на камеру и озадачила пользователей сети. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Юзерша с никнеймом alexslaysbrows опубликовала видео, в котором продемонстрировала зрителям результаты своей работы. На размещенных кадрах бьюти-мастер расчесывает брови клиентки после проделанной коррекции.

Тем не менее, внимание подписчиков привлекла не сама процедура, а необычная особенность внешности девушки: ресницы посетительницы на верхнем и нижнем веках удивили пользователей сети своей длиной и изгибом. «Красивые натуральные ресницы моей клиентки потрясли всех», — отметила мастер в описании поста.

Ролик стал вирусным и набрал более 1,3 миллиона просмотров в сети. Юзеры принялись высказывать свое мнение в комментариях под публикацией. «Почему у нее такие странные ресницы? Я такого никогда не видела», «У нее ресницы, как пауки», «Почему они растут в разных направлениях?», «Как можно смотреть на брови, когда тут такое», «Я специально открыла комментарии, чтобы найти объяснение», — писали они.

В феврале жительницы США осталась с внешностью монстра после популярной салонной процедуры. Девушка сделала ламинирование бровей и удивилась, увидев свое отражение в зеркале. Ее брови стали не несколько тонов темнее и в два раза шире естественных. Американка отметила, что из-за неудачной работы мастера ее лицо выглядит сердитым и перекошенным.