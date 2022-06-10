Михаил Мишустин и Андрей Воробьев посетили Жостовскую фабрику в Подмосковье

Михаил Мишустин и Андрей Воробьев обсудили поддержку народных промыслов

Как поддержать народные художественные промыслы, какую помощь оказать молодым специалистам, как защитить интеллектуальную собственность в этой отрасли. Об этом шла речь на совещании с производителями НХП под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Встреча прошла на Жостовской фабрике декоративной росписи в городском округе Мытищи.

Перед началом глава правительства вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, главой Сбербанка Германом Грефом осмотрел предприятие и экспозицию производителей НХП.

«Хотел бы обсудить, что необходимо сделать для дальнейшего развития художественных промыслов. Найти решения, которые смогли бы поддержать их и сохранить отрасль, чтобы наши сограждане и дальше могли приобретать ваши изделия. А вместе с тем — передавать из поколения в поколение культурные традиции народного искусства», — сказал Михаил Мишустин.

Жостовская роспись подносов известна на весь мир. Она берет начало с 20-х годов позапрошлого века, когда в ряде подмосковных сел и деревень стали появляться первые мастерские. В основе росписи — цветочный букет. Процесс этот очень трудоемкий — сначала делается форма подноса, затем художники в несколько слоев наносят узор.

«Сегодня было сказано, что все фабрики — это элемент туристического потока. Мы со своей стороны должны думать, как максимально оказать поддержку в части прибытия туристов, их комфортного времяпрепровождения, — сказал Андрей Воробьев. — Отдельная тема - художники. Это уникальные люди, как правило, представляющие династии. Здесь тоже мы видим необходимость индивидуального подхода».

В России развиваются 15 видов народных художественных промыслов, более 50 процентов из них — на территории Подмосковья. Регион стал лидером по объему производства изделий НХП.

В Подмосковье работают 18 предприятий по 8 направлениям НХП. Среди них известные на весь мир бренды Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павлово-Посадский платок, Сергиево-Посадская матрешка, Клинская елочная игрушка.

Для предприятий НХП действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. Среди них: налоговые льготы, возмещение затрат на ЖКУ и аренду, гранты, льготные займ, компенсация затрат на оборудование, субсидии.

