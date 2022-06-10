В Литве захотели вернуть Смоленск из-за инициативы депутата Госдумы

Депутат Сейма Литвы Малдейкис пригрозил вернуть Смоленск из-за законопроекта Госдумы

Если Государственная Дума России отменит постановление о признании независимости Литвы, ее власти расторгнут Поляновский мирный договор, который был заключен в XVII веке, и потребуют вернуть Смоленск. Об этом на своей странице в Twitter написал депутат литовского сейма Матас Малдейкис.

В своей публикации парламентарий иронично отреагировал на инициативу российского депутата от фракции «Единой России» Евгения Федорова, который внес в Думу законопроект, предлагающий отменить решение Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы.

Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы [президент России Владимир] Путин подчинился власти Владислава IV Матас Малдейкис депутат литовского Сейма

Малдейкис также в шутку пригрозил отобрать «оккупированные земли Великого княжества Литовского» по итогам денонсации мира. «Смоленск — это Литва!» — написал он.

Законопроект Евгения Федорова

Федоров внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики» 8 июня. Он заявил, что закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» был нарушен, так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Советского Союза.

«Учитывая, что прошел референдум по конституции, где мы определены как правопреемники Советского Союза, то теперь вопросы его территориального устройства касаются нас напрямую. И мы должны наводить порядок в тех нарушениях закона, которые были допущены при [последнем президенте СССР Михаиле] Горбачеве в том числе», — пояснил депутат.

Также он предложил дополнить конституцию статьей 67.1: «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».

Поляновский мирный договор

Поляновский мир был заключен между Русским царством и Речью Посполитой по итогам русско-польской войны 1632-1634 годов. Россию на переговорах представлял известный воевода и дипломат Федор Шереметев, Польшу и Литву — государственный деятель Христофор Радзивилл.

Договор был подписан на невыгодных для России условиях. Краков сумел сохранить под контролем Черниговские, Смоленские и Новгород-Северские земли и заставить царя Михаила Федоровича заплатить 20 тысяч серебряных монет репараций. При этом король Владислав IV навсегда отказался от претензий на московский престол, вывел войска и вернул всех русских пленных.