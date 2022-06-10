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Промышлявшая в России банда украинцев пойдет под суд

Банду украинцев осудят за похищение и попытку убийства в России и ДНР

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Банду украинцев, промышлявших в России и Донецкой народной республике (ДНР), осудят за похищение и попытку убийства — по уголовному делу, переданному в суд, проходят 11 фигурантов, которым вменяется несколько преступлений по разным статьям УК РФ. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с апреля 2014 по октябрь 2019 года украинцы Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский организовали в Киеве преступное сообщество. В прошлом указанные лица были причастны к деятельности Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины. Со временем банда разрослась до 11 активных участников. Фигуранты планировали похищение россиян с последующим перемещением на Украину, чтобы завладеть их имуществом. Также в их планах была организация и совершение убийств и других тяжких преступлений.

Преступники в 2020 году в Челябинске похитили коммерсанта и вывезли его в Орловскую, а затем и в Калужскую область. Мужчину похитили с целью завладеть его криптокошельками: добычей преступников стала криптовалюта на сумму более 50 миллионов рублей.

Банда продолжила свои действия на территории ДНР: фигуранты совершили покушение на убийство сотрудника местного МВД. На автомобиль потерпевшего было установлено самодельное взрывное устройство, которое они дистанционно привели в действие, однако покушение не удалось. Бандиты также попытались похитить члена народного ополчения ДНР, однако их действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.

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Владимир Шарапов
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