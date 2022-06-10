Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Японии создадут газовозы для спасения планеты

Японская компания Mitsubishi Shipbuilding создаст танкеры, перевозящие углерод в хранилища

Изображение: Mitsubishi Shipbuilding

Японская фирма Mitsubishi Shipbuilding объявила о работе над прототипом танкера-газовоза, предназначенного для перевозки на борту больших объемов углерода на значительные расстояния до хранилищ, где они будут долгосрочно изолированы от атмосферы. О новой разработке, помогающей спасти планету, сообщает агентство Bloomberg.

Суда и раньше перевозили сжиженный углекислый газ, однако отдельных кораблей, предназначенных для транспортировки выбросов от производства до хранилищ, не было. В Mitsubishi Shipbuilding предполагают, что их танкер станет первым из тех, что будет работать в зарождающемся секторе улавливания, утилизации и хранения углерода. Представители компании убеждены, что с развитием этой области рынка подобные суда будут использоваться в больших масштабах. Они отметили, что полностью устранить выбросы парниковых газов на планете будет невозможно даже при развитии возобновляемых источников энергии и водородной отрасли. Кроме того, доставлять углерод подобным способом на расстояние более 300 километров дешевле, чем при помощи трубопровода.

Модель корабля планируют представить до конца марта 2023 года. Ожидается, что его длина составит 72 метра, а емкость бака — 1450 кубических метров. Mitsubishi Shipbuilding также участвует в разработке системы для удаления углекислого газа из выхлопных газов судов, который впоследствии сжижается и хранится на борту.

Материалы по теме:
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
Маски брошены. Китай успешно борется с COVID-19, но отравляет экологию. Как тонны масок и перчаток уничтожают природу?
Маски брошены.Китай успешно борется с COVID-19, но отравляет экологию. Как тонны масок и перчаток уничтожают природу?
5 июня 2022

Mitsubishi Shipbuilding — не единственная судостроительная фирма, которая разрабатывает газовозы для перевозки сжиженного углерода. Среди их конкурентов — китайская компания Dalian Shipbuilding Industry, которая готовит поставку двух таких судов к середине 2024 года. Танкеры у них заказала организация Northern Lights JV DA, владельцы которой — нефтегазовые компании Shell Plc, TotalEnergies SE и Equinor ASA. Кроме того, для дальнейшей транспортировки сжиженного углекислого газа объединились две французские компании — по производству технических газов Air Liquide, а также судоходная Sogestran SA.

Согласно плану Международного энергетического агентства «Углеродная нейтральность к 2050 году», к 2030 году должно ежегодно улавливаться 1,6 гигатонны углекислого газа. К 2050 году этот показатель должен возрасти до 7,6 гигатонны, из которых около 95 процентов будет храниться в геологических хранилищах.

По данным Bloomberg, судоходная отрасль — один из наиболее крупных источников выбросов углекислого газа. Объем выбросов углерода в атмосферу от нее больше, чем от Германии и Нидерландов, вместе взятых.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Власти Севастополя объяснили срабатывание системы ПВО
Бывшего проректора российского вуза поймали на взятке в почти полмиллиона рублей
Румыния впервые испытала американскую HIMARS
49-летняя Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах
Ограбление под предлогом обмена валюты в Москве попало на видео
Британец покусал полицейского и напал на постояльцев отеля на популярном курорте
В Москве подорожали новые квартиры
Назван эффективный способ похудеть к отпуску
Посла России вызвали в эстонский МИД из-за слов Путина о Нарве
Вучич отреагировал на слова Шольца о вступлении Сербии в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.