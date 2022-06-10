В Японии создадут газовозы для спасения планеты

Японская компания Mitsubishi Shipbuilding создаст танкеры, перевозящие углерод в хранилища

Японская фирма Mitsubishi Shipbuilding объявила о работе над прототипом танкера-газовоза, предназначенного для перевозки на борту больших объемов углерода на значительные расстояния до хранилищ, где они будут долгосрочно изолированы от атмосферы. О новой разработке, помогающей спасти планету, сообщает агентство Bloomberg.

Суда и раньше перевозили сжиженный углекислый газ, однако отдельных кораблей, предназначенных для транспортировки выбросов от производства до хранилищ, не было. В Mitsubishi Shipbuilding предполагают, что их танкер станет первым из тех, что будет работать в зарождающемся секторе улавливания, утилизации и хранения углерода. Представители компании убеждены, что с развитием этой области рынка подобные суда будут использоваться в больших масштабах. Они отметили, что полностью устранить выбросы парниковых газов на планете будет невозможно даже при развитии возобновляемых источников энергии и водородной отрасли. Кроме того, доставлять углерод подобным способом на расстояние более 300 километров дешевле, чем при помощи трубопровода.

Модель корабля планируют представить до конца марта 2023 года. Ожидается, что его длина составит 72 метра, а емкость бака — 1450 кубических метров. Mitsubishi Shipbuilding также участвует в разработке системы для удаления углекислого газа из выхлопных газов судов, который впоследствии сжижается и хранится на борту.

Mitsubishi Shipbuilding — не единственная судостроительная фирма, которая разрабатывает газовозы для перевозки сжиженного углерода. Среди их конкурентов — китайская компания Dalian Shipbuilding Industry, которая готовит поставку двух таких судов к середине 2024 года. Танкеры у них заказала организация Northern Lights JV DA, владельцы которой — нефтегазовые компании Shell Plc, TotalEnergies SE и Equinor ASA. Кроме того, для дальнейшей транспортировки сжиженного углекислого газа объединились две французские компании — по производству технических газов Air Liquide, а также судоходная Sogestran SA.

Согласно плану Международного энергетического агентства «Углеродная нейтральность к 2050 году», к 2030 году должно ежегодно улавливаться 1,6 гигатонны углекислого газа. К 2050 году этот показатель должен возрасти до 7,6 гигатонны, из которых около 95 процентов будет храниться в геологических хранилищах.

По данным Bloomberg, судоходная отрасль — один из наиболее крупных источников выбросов углекислого газа. Объем выбросов углерода в атмосферу от нее больше, чем от Германии и Нидерландов, вместе взятых.