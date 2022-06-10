В США учителя скрывали пол школьника-трансгендера от его матери

FOX: учителя школы в Мичигане скрывали гендерную идентичность подростка от его матери

Учителям государственной школы в штате Мичиган предписали скрывать от матери одного из учеников его гендерную идентичность. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как стало известно телеканалу, в школе подростку позволяли использовать имя и местоимение, соответствующие его гендерной идентичности, однако об этом не сообщалось родителям. Школьный консультант предупредил учителей перед родительским собранием, что родители биологического мальчика не знают о его намерении совершить трансгендерный переход. Преподавателям посоветовали при разговоре об ученике с родителями использовать его имя, данное при рождении.

Представитель школы не отрицал политики учебного заведения. Он объяснил сокрытие гендерного статуса от родителей федеральным законом США, запрещающим дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ («Закон Пэтси Такемото Минк о равных возможностях в образовании»).

В октябре 2021 года в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере «X». Представитель Госдепа Нед Прайс особо подчеркнул, что Вашингтон привержен поощрению свободы и равенства всех людей, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества. До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от внесенного в свидетельство о рождении, гражданам США нужен был сертификат от врача.