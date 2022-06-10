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Названа цель взрыва в Донецке

«Известия»: целью взрыва в Донецке было здание администрации главы ДНР
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: телеграм-канал «IZ.RU»

Целью взрыва, прогремевшего в центре Донецка 10 июня, было здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР), утверждает корреспондент «Известий» в Telegram-канале издания.

Он показал перекресток за зданием администрации после взрыва. Снаряд попал в постройку перед администрацией, отлетевшие от него части облицовки рассыпались на большой площади, рассказал он.

«Судя по всему, целились в центр здания, но ракета задела другое здание. Снаряд не долетел какие-то десятки метров. Можно с уверенностью говорить, что метили именно в здание правительства», — назвал он цель взрыва.

Ранее 10 июня в центре Донецка в районе администрации главы ДНР прогремел взрыв. Вскоре в этом районе произошел и второй взрыв. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

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Антон Похиляк
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