Стало известно о втором ударе по центру Донецка

У здания администрации главы ДНР в центре Донецка произошел второй удар

У здания администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) в центре Донецка произошел второй удар. Об этом стало известно РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 10 июня в центре Донецка произошел взрыв. По словам очевидцев, упали и разорвались два снаряда, один из них попал в верхний этаж жилого дома. Информации о жертвах пока нет.

8 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли центр города. Попадания были зафиксированы в районе площади Ленина и Дома правительства.