Врач назвал главную причину головной боли летом

Невролог Хорошев назвал дефицит жидкости в организме главной причиной головной боли летом

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с радио Sputnik назвал дефицит жидкости в организме главной причиной головной боли летом.

По его словам, в теплое время года у человека усиливается потоотделение, и это может привести к нехватке воды в организме. «Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет», — сказал он.

Невролог предупредил, что нехватка воды в организме может приводить к ухудшению кровоснабжения мозга, в результате чего и возникает головная боль.

Специалист призвал выпивать летом 2-2,5 литра воды в сутки. По его словам, зимой достаточно употреблять от 1,5 до 2 литров жидкости ежедневно.

При этом врач уточнил, что эти рекомендации предназначены для здоровых людей. Если у человека есть заболевания сердца или почек, то большое количество воды ему может быть противопоказано, сказал он.

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