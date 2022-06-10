Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач назвал главную причину головной боли летом

Невролог Хорошев назвал дефицит жидкости в организме главной причиной головной боли летом

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с радио Sputnik назвал дефицит жидкости в организме главной причиной головной боли летом.

По его словам, в теплое время года у человека усиливается потоотделение, и это может привести к нехватке воды в организме. «Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет», — сказал он.

Невролог предупредил, что нехватка воды в организме может приводить к ухудшению кровоснабжения мозга, в результате чего и возникает головная боль.

Специалист призвал выпивать летом 2-2,5 литра воды в сутки. По его словам, зимой достаточно употреблять от 1,5 до 2 литров жидкости ежедневно.

При этом врач уточнил, что эти рекомендации предназначены для здоровых людей. Если у человека есть заболевания сердца или почек, то большое количество воды ему может быть противопоказано, сказал он.

Ранее психолог и кандидат наук Сет Гиллихан назвал несколько неочевидных признаков скрытого стресса у человека. Он объяснил, как стрессовые события могут негативно повлиять на тело, эмоции, разум, и перечислил признаки, по которым можно распознать начало эмоционального выгорания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минфин США призвал создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран
В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем
Россияне отдохнули на Байкале и раскрыли главные способы обмана туристов
Российские ученые разработают новый препарат против рака
Знаменитая супермодель продала квартиру в Нью-Йорке неизвестному
Женщина с синдромом рыбного запаха пожаловалась на бесполезность частого мытья
«Ростех» создаст для армии стрелковое оружия со сменными модулями
В США отреагировали на смертный приговор иностранным наемникам в ДНР
Здание правительства эвакуировали в регионе России из-за сообщения о минировании
Аналитики дали прогноз по безработице в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.