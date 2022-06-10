Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Госдуму внесли поправки о работе онлайн-сервисов с объявлениями

Депутат Горелкин внес в Госдуму регулирующие работу онлайн-сервисов объявлений поправки

Фото: Unsplash

Депутат Антон Горелкин внес в Госдуму поправки к закону «Об информации», регулирующие работу онлайн-сервисов по размещению объявлений. Об этом парламентарий объявил в своем Telegram-канале в пятницу, 10 июня.

Горелкин отметил, что сейчас деятельность таких онлайн-сервисов, которые также называют классифайдами, находится в «серой зоне». По его словам, в законодательстве не прописаны обязанности владельцев таких ресурсов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных порталов.

«Классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России, и особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом», — заявил депутат. Он добавил, что считает необходимым законодательно ограничить долю владения классифайдов иностранцами — участие в них зарубежных компаний должно быть не более чем 20 процентов.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022

Помимо того, согласно поправкам, владельцы онлайн-ресурсов с объявлениями будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях и распространения порочащей информации, размещать адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, а также устанавливать единый измеритель аудитории. «Кроме того, Правительство РФ будет вправе устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействие сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги"», — подчеркнул Горелкин.

Депутат уточнил, что под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 миллионов российских пользователей.

Ранее Горелкин также попросил Роскомнадзор проверить сайт и Telegram-бот, по его мнению, подстрекающий граждан к дискредитации российской армии. Он выразил уверенность в том, что такой бот был ориентирован прежде всего на подростков.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Курс рубля ускорил рост
Снижение ключевой ставки объяснили
В Грузии назвали условие отказа от статуса кандидата в ЕС
Вахтовик объяснил подрыв медведя российскими рабочими
Луганская епархия попросила о переходе в РПЦ
Пекин пригрозил отпором в случае использования ситуации на Украине для вреда КНР
Насильника несовершеннолетней проверят на причастность к серии нападений
Конгресс США обвинил Трампа в организации штурма Капитолия
16-летняя россиянка делала украшения своими руками и заработала миллионы рублей
Мужчина поймал сома с секс-игрушкой в желудке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.