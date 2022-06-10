В отношении российского полицейского завели дело после гибели ребенка

В Крыму завели дело о халатности в отношении лейтенанта полиции после гибели ребенка

В Крыму завели дело о халатности в отношении российского полицейского после гибели трехлетнего ребенка. Об этом в пятницу, 10 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в городе Щелкино дежурный местного отдела полиции получил сигнал о том, что в одном из домов заперлась неадекватная женщина со своим сыном, выгнав на улицу свою мать в одном нижнем белье, которая и попросила соседку вызвать полицейских. Лейтенант полиции сообщил о случившемся участковому, но тот объяснил, что занят и сможет явиться лишь через несколько часов. Дежурный не стал принимать никаких мер.

Когда спустя несколько часов полицейский прибыл на место и с разрешения бабушки вышиб дверь, мальчик был уже мертв. Его окровавленное тело лежало на полу. Как сообщает Telegram-канал Baza, его мама, абсолютно голая и с молитвенником в руках, спряталась в шкафу в той же комнате.

Оказалось, что женщина психически нездорова. Как позже она рассказала следователям, убить сына ей приказали голоса в голове. Если не принявшего меры лейтенанта полиции признают виновным, то по статье «Халатность» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 3 июня сообщалось, что в Кемеровской области за убийство жены к 11 годам колонии особого режима приговорен 46-летний россиянин.