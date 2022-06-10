Румыния впервые испытала американскую HIMARS

Румыния впервые испытала американскую РСЗО HIMARS

Румыния впервые испытала американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), сообщило министерство национальной обороны страны.

«В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады "Александру Иоанна Куза" в 2021 году», — заявили в военном ведомстве.

Там добавили, что стрельбы проходят согласно учениям Unirea 22 и Viforul 22, осуществляемым 8-й тактической оперативно-ракетной бригадой для отработки обеспечения огневой поддержки войск, осуществляющих операции по береговой обороне.

В ноябре 2020 года Forbes рассказал, что сухопутные войска США в рамках учений передислоцировали в Румынию две боевые машины HIMARS, выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию.