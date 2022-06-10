Крупный завод в Британии закрылся из-за рекордных цен на газ

Telegraph: завод по производству удобрений Ince в Британии закрылся из-за цен на газ

Один из крупнейших в Британии заводов по производству азотных удобрений Ince закрылся из-за рекордных цен на газ. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на заявление владельца предприятия компании CF Fertilisers.

В компании уточнили, что дальнейшая работа невозможна из-за взлетевших цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

При этом руководство CF Fertilisers предупредило, что закрытие завода с большой долей вероятности спровоцирует нарушение цепочек поставок продовольствия в Великобритании.

Ранее сообщалось, что литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, попавший под санкции против России, остановил работу. Санкции были введены против бывшего члена совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко.