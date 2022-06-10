Российский актер Ивашкин исполнит роль в фильме «Миссия невыполнима 7»

Российский актер Иван Ивашкин исполнит роль в новой части фильма «Миссия невыполнима»

32-летний российский актер Иван Ивашкин присоединился к касту фильма «Миссия невыполнима 7». Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук.

«Пока не было подробностей, какую именно роль получил Иван! Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах», — написала блогер. Увидят ли российские зрители этот фильм, пока неясно, добавила она.

Ивашкин родился 15 января 1990 года. В 2012 году окончил РАТИ-ГИТИС. С 2014 года актер играет в театре имени Моссовета. Ивашкин известен по фильмам «Елки 3» (2013), «Духless 2» (2015), «Петровы в гриппе» (2020). Он также исполнял роли в сериалах «Глухарь. Продолжение», «Желтый глаз тигра», «Угрюм-река», «Операция "Сатана"» и «Давай найдем друг друга».

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