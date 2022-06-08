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Звезда сериала «Изобретая Анну» Джулия Гарнер сыграет Мадонну в байопике

Актриса Джулия Гарнер сыграет Мадонну в биографическом фильме певицы

Фото: Netflix / Globallookpress.com

28-летняя американская актриса и звезда сериала «Изобретая Анну» Джулия Гарнер сыграет роль Мадонны в биографическом фильме певицы. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, роль поп-певицы в байопике была отдана Гарнер после многочисленных прослушиваний других голливудский актрис. На роль Мадонны также пробовались Одесса Янг, Флоренс Пью и звезда «Эйфории» Алекса Деми.

О полном актерском составе проекта пока ничего неизвестно также, как и о дате его выхода. Сообщается, что звезда сериала «Изобретая Анну» была выбрана «из более чем дюжины кандидатов». Теперь Гарнер предстоит пройти многочасовую подготовку к съемкам: заниматься с хореографом, а также брать уроки вокала.

Байопик будет снят киностудией Universal Pictures, одним из продюсеров стала Эми Паскаль («Человек-паук: Нет пути домой», «Веном»), а сценаристом выступила кинодеятель Донна Лэнгли. Сама Мадонна поведала, что картина будет посвящена ее творчеству и личной жизни.

«В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня также, как и искусство. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, а кто может рассказать их лучше, чем я? Очень важно разделить поездку на американских горках в моей жизни с моим голосом и видением», — поделилась исполнительница, выразив надежду на то, что ей удастся передать «путешествие, в которое ее как художника, музыканта и танцовщицы привела жизнь».

Ранее стало известно, что 31-летняя австралийская актриса Марго Робби сыграет главную роль в новой части фильма «Одиннадцать друзей Оушена».

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Анастасия Астахова
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