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Женщина нашла на автостоянке 281 тысячу рублей и отдала деньги владельцу

Daily Mirror: жительница Великобритании отдала найденные на автостоянке деньги полиции

Фото: Amanda Ferguson / Reuters

Жительница Южного Дербишира, Англия, нашла на автостоянке супермаркета конверт с 3,8 тысячи фунтов стерлингов (около 281 тысячи рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина заметила, что переехала своей тележкой для продуктов странный предмет, который первоначально приняла за воздушный шар. В действительности это был конверт с купюрами. Под весом тележки он лопнул, и деньги рассыпались. Британка собрала их, привезла домой и сообщила об этом сотрудникам полиции Дербишира.

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Сотрудники полиции отдали деньги владельцу конверта, который уже успел сообщить о пропаже. После этого они приехали к женщине домой и вручили ей благодарственное письмо, цветы и коробку конфет, а владелец конверта поделился с ней деньгами, которые она нашла.

Ранее сообщалось, что жительница Калифорнии нашла внутри старого дивана 2,2 миллиона рублей. Она решила не оставлять находку себе, а сразу же вернула ее прежним владельцам мебели.

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Рузанна Акмалтдинова
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