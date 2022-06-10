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В США предложили создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран

Глава Минфина США Йеллен предложила создать коалицию вводящих санкции против России стран
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России», — заявила глава американского Минфина в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times. По мнению Йеллен, создание такой коалиции необходимо, «чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе».

Ранее Джанет Йеллен признала, что санкции против России, которые Вашингтон вводит из-за конфликта на Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. По ее словам, экономический рост США может замедлиться на фоне происходящих в мировой геополитике. При этом Глава Минфина призвала не опасаться рецессии.

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Марина Совина
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