В США предложили создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран

Глава Минфина США Йеллен предложила создать коалицию вводящих санкции против России стран

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России», — заявила глава американского Минфина в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times. По мнению Йеллен, создание такой коалиции необходимо, «чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе».

Ранее Джанет Йеллен признала, что санкции против России, которые Вашингтон вводит из-за конфликта на Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. По ее словам, экономический рост США может замедлиться на фоне происходящих в мировой геополитике. При этом Глава Минфина призвала не опасаться рецессии.