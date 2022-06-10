В ЛНР сократили комендантский час

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о сокращении комендантского часа

Комендантский час, установленный в Луганской народной республике из-за боевых действий, будет незначительно сокращен. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщает ТАСС.

Речь идет о большинстве административных районов, которые были отбиты у Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала военной операции. Их жителям будет запрещено появляться на улице без спецпропусков с 23.00 до 4.00.

Тем не менее в ряде прифронтовых населенных пунктов, таких как Кременная, Рубежное, Попасная, Лисичанск и Северодонецк, комендантский час будет действовать как и прежде: с 21.00 до 4.00. Активные боевые действия там продолжаются до сих пор.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал места самых ожесточенных боев на территории Донбасса. Там ВСУ по-прежнему оказывают союзным силам ожесточенное сопротивление.