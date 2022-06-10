Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Таиландцы бросились массово выращивать коноплю

В Таиланде за сутки более 356 тысяч человек зарегистрировались для выращивания марихуаны

Фото: Thailand Public Health Ministry / Reuters

После декриминализовали производства и культивирования марихуаны в Таиланде более 356 тысяч человек зарегистрировались в мобильном приложении Plookganja и бросились выращивать коноплю. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства.

Одноименный сайт за сутки посетили около 25 миллионов таиландцев. Массовый наплыв пользователей привел к сбоям работы сайта и приложения.

Ранее Таиланд стал первым государством в Азии, декриминализовавшим производство и выращивание каннабиса на территории страны. Кроме того, преступлением больше не является торговля марихуаной и продуктами из нее.

При этом Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что рекреационное употребление наркотика остается незаконным. Он подчеркнул, что строгие наказания за курение конопли в общественных местах сохранятся, в том числе для туристов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Центробанк снизил ключевую ставку
Популярность Джонни Деппа снизилась во время суда с Херд
Врача отстранили от работы из-за смерти россиянина после обрезания
Пропавшую после расправы над родителями девочку нашли в США спустя 41 год
Таиландцы бросились массово выращивать коноплю
Названы четыре города с резко подорожавшими из-за МЦД квартирами
Задержание осужденного за сбор секретных данных блогера Пыжа показали на видео
Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты
Норвегия откажется от итальянских вертолетов
Болельщик «Рейнджерс» нокаутировал фаната «Тампы» после матча НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.