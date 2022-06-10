Таиландцы бросились массово выращивать коноплю

В Таиланде за сутки более 356 тысяч человек зарегистрировались для выращивания марихуаны

После декриминализовали производства и культивирования марихуаны в Таиланде более 356 тысяч человек зарегистрировались в мобильном приложении Plookganja и бросились выращивать коноплю. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства.

Одноименный сайт за сутки посетили около 25 миллионов таиландцев. Массовый наплыв пользователей привел к сбоям работы сайта и приложения.

Ранее Таиланд стал первым государством в Азии, декриминализовавшим производство и выращивание каннабиса на территории страны. Кроме того, преступлением больше не является торговля марихуаной и продуктами из нее.

При этом Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что рекреационное употребление наркотика остается незаконным. Он подчеркнул, что строгие наказания за курение конопли в общественных местах сохранятся, в том числе для туристов.