ЦБ оценил перспективы принудительной конвертации валютных счетов россиян

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что принудительная конвертация валютных счетов не обсуждается

Принудительная конвертация валютных счетов граждан в рублевые в российских банках не обсуждается. Об этом заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, давая оценку подобным перспективам в рамках пресс-конференции, транслируемой на YouTube.

«Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — сказала руководитель регулятора.

Она также прокомментировала возможное введение отрицательных ставок по валютным вкладам: они могут коснуться только компаний, заверила глава ЦБ. «Действительно, сейчас речь идет о возможных законодательных изменениях, речь идет только о юрлицах», — подчеркнула Набиуллина.

Реализацию подобного сценария в конце мая допустила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. В отношении вкладов физлиц подобная мера, которая по сути позволила бы кредитным организациям брать деньги за хранение средств, не обсуждается, говорила она.

Сами финансовые учреждения притом уже начали вводить комиссии на валютные счета. О соответствующих решениях объявили Райффайзенбанк и Тинькофф банк. В ЦБ заявили, что изучают это решение банков.

Ударная волна



