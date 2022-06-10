Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Центробанк проверит введение комиссий на валютные счета

Центробанк России объявил о проверке введения комиссий на валютные счета в ряде банков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Банк России заинтересовался введением комиссий за обслуживание валютных счетов, о котором объявили сразу несколько российских кредитных организаций. В ведомстве проверят изменения на предмет нарушения условий заключенных договоров, и если таковые найдутся, то будут приняты меры. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале регулятора.

В ЦБ отметили, что понимают озабоченность банков по поводу рисков в обслуживании валютных счетов, но не готовы заранее принять изменения условий обслуживания для существующих, а не новых клиентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предрекли окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины
Рестораны «Макдоналдс» переименовали на картах Москвы
Российские средства ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 на Украине
Центробанк проверит введение комиссий на валютные счета
Минцифры предложило новые правила сбора данных пользователей для ФСБ
Стихийное кладбище домашних животных в московском пруду попало на видео
Необычные ресницы девушки озадачили пользователей сети
На Украине задержали политолога Погребинского
Стали известны подробности ареста участка Невзорова
Семья британского наемника понадеялась на отмену смертного приговора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.