Центробанк проверит введение комиссий на валютные счета

Центробанк России объявил о проверке введения комиссий на валютные счета в ряде банков

Банк России заинтересовался введением комиссий за обслуживание валютных счетов, о котором объявили сразу несколько российских кредитных организаций. В ведомстве проверят изменения на предмет нарушения условий заключенных договоров, и если таковые найдутся, то будут приняты меры. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале регулятора.

В ЦБ отметили, что понимают озабоченность банков по поводу рисков в обслуживании валютных счетов, но не готовы заранее принять изменения условий обслуживания для существующих, а не новых клиентов.