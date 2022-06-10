Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Кудрявцева пожаловалась на восемь набранных в отпуске килограммов

Телеведущая Кудрявцева пожаловалась на восемь килограммов, набранных на курорте в Сочи

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес, который она набрала в отпуске. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что 51-летняя знаменитость недавно отметила девятилетие совместной жизни с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Звездная пара выбрала для романтического отдыха поездку в Сочи.

Телезвезда выложила совместные фото с певцом Сергеем Лазаревым, с которым она встретилась на курорте. На снимках Кудрявцева одета в платье-бохо желтого цвета и джинсовую куртку. При этом ведущая программы «Секрет на миллион» опубликовала переписку с Лазаревым, в которой она пожаловалась на набранные восемь килограммов. «Ну ты и жрешь», — иронично ответил артист.

В апреле Лера Кудрявцева рассказала о главном недостатке своей внешности. Мыслями на эту тему она поделилась в новом выпуске шоу «Секрет на миллион», главной героиней которого стала российская актриса Олеся Железняк. Отмечается, что в программе также участвовала 75-летняя артистка Татьяна Васильева, которая заявила, что ей не нравится левая щека, и поэтому она хочет «накачать в нее побольше [филлеров]». Кудрявцева ответила Васильевой, что идеально симметричных лиц не бывает, и также пожаловалась на размеры своей щеки.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Раскрыта загадка орбит горячих юпитеров
Стилистка нашла простой способ казаться выше без каблуков
Дуров объявил о новой платной функции в Telegram
Россиянин получил срок за покушение на свою бабушку
Россиянам предложили отдохнуть во Вьетнаме по сниженной цене
Суд в США закрыли из-за сотен тараканов в зале
Названы подмосковные города с резким ростом цен на жилье из-за будущего МЦД
Работники Wildberries столкнулись с трудностями при получении зарплаты
Россия и Украина снова обменялись пленными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.