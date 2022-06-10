Кудрявцева пожаловалась на восемь набранных в отпуске килограммов

Телеведущая Кудрявцева пожаловалась на восемь килограммов, набранных на курорте в Сочи

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес, который она набрала в отпуске. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что 51-летняя знаменитость недавно отметила девятилетие совместной жизни с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Звездная пара выбрала для романтического отдыха поездку в Сочи.

Телезвезда выложила совместные фото с певцом Сергеем Лазаревым, с которым она встретилась на курорте. На снимках Кудрявцева одета в платье-бохо желтого цвета и джинсовую куртку. При этом ведущая программы «Секрет на миллион» опубликовала переписку с Лазаревым, в которой она пожаловалась на набранные восемь килограммов. «Ну ты и жрешь», — иронично ответил артист.

В апреле Лера Кудрявцева рассказала о главном недостатке своей внешности. Мыслями на эту тему она поделилась в новом выпуске шоу «Секрет на миллион», главной героиней которого стала российская актриса Олеся Железняк. Отмечается, что в программе также участвовала 75-летняя артистка Татьяна Васильева, которая заявила, что ей не нравится левая щека, и поэтому она хочет «накачать в нее побольше [филлеров]». Кудрявцева ответила Васильевой, что идеально симметричных лиц не бывает, и также пожаловалась на размеры своей щеки.