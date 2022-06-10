Блогерша показала простой способ незаметно укоротить джинсы

Блогерша Орли Шани показала способ быстро и незаметно укоротить джинсы с помощью буловок

Блогерша Орли Шани показала простой способ быстро и незаметно укоротить джинсы без шитья. На ее YouTube-ролик обратили внимание в издании The Sun.

По словам юзерши, в первую очередь необходимо подвернуть лишнюю ткань наружу, а затем зафиксировать ее как можно ближе к краю с помощью нескольких булавок. «Именно так ушиваются любые брюки, но вместо этого мы используем английские булавки», — поясняет инфлюэнсер.

На последующих кадрах Шани заворачивает образовавшиеся манжеты внутрь так, чтобы обработанная кромка располагалась снизу изделия. Она также добавила, что в результате этих махинаций джинсы могут «пузыриться»: для этого автор лайфхака рекомендует прогладить их утюгом.

Кроме того, упомянутый способ можно применить и для узких штанов без использования булавок, отмечает YouTube-блогерша. «Благодаря тому, что джеггинсы более плотные и эластичные, вам не придется закреплять их булавками, чтобы манжеты оставались на месте», — поясняет она.

Подписчики оценили лайфхак Шани. «У меня маленький рост, поэтому почти все, что я ношу, нужно укорачивать, но шить я не умею», «Я сделаю это со всем своим гардеробом сегодня вечером», «Все джинсы моих сыновей слишком длинные, поэтому я определенно проделаю этот трюк с булавками», — высказались они.

В мае индийская блогерша показала другой простой способ укоротить брюки без услуг швеи. Жительница Нью-Дели Мегха Сихра рассказала, что ее лайфхак предполагает использование клеевой тесьмы, которую она приобрела на сайте ретейлера Amazon. Стилистка объяснила, что сначала необходимо надеть штаны и изнутри заколоть булавкой лишнюю ткань, чтобы не ошибиться с будущей длиной вещи. После этого, по словам Сихры, следует вывернуть брюки наизнанку, расположить клеевую тесьму в месте сгиба и прогладить ее утюгом на протяжении 20 секунд, чтобы она успела закрепиться на ткани.