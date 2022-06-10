Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Модель похудела на 37 килограммов и стала несчастной

Daily Star: модель Эми Ходжсон похудела на 37 килограммов и стала несчастной

Кадр: Slimming World

Модель Эми Ходжсон сбросила 37 килограммов лишнего веса и призналась, что стала несчастной. Ее публикация в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) привлекла внимание журналистов Daily Star.

Сообщается, что 26-летняя участница британской программы похудения Slimmig World ведет свой блог в соцсетях, где рассказывает не только о борьбе с лишним весом, но и о ее побочных эффектах. На размещенных кадрах девушка показала свою внешность до того, как занялась своим телом, и после трансформации.

Ходжсон составила коллаж из трех фотографий. На первой она запечатлена в своем самом большом весе, на второй — в наименьшем, на третьей — с промежуточным весом, в котором она чувствовала себя счастливой. Блогерша призналась, что, когда она похудела, «цифры на весах стали контролировать ее жизнь».

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября 2020

Модель отметила, что с объемными формами она ощущала дискомфорт и даже отказывалась встречаться с людьми, опасаясь насмешек в свой адрес. «Однако при наименьшем весе я тоже не чувствовала себя хорошо. Я стала тощей, так как погоня за идеальным телом превратилась в зависимость. Будьте самой счастливой версией себя», — добавила она.

В мае блогерша из Великобритании Лея Джейн похудела с размера XXXL до M и рассказала, как изменилась ее жизнь после трансформации. Девушка призналась, что не стала счастливее, поборов лишний вес. Кроме того, британка обрела зависимость от пластических операций, направленных на коррекцию фигуры.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Власти Севастополя объяснили срабатывание системы ПВО
Владельцы Chanel неожиданно заработали на модном буме
Россиянам назвали лучшее время для покупки жилья в Сочи
Илон Маск на русском языке назвал британского политика товарищем
Модель похудела на 37 килограммов и стала несчастной
Женщина нашла на автостоянке 281 тысячу рублей и отдала деньги владельцу
Квартиру бывшего генпрокурора США продадут в Нью-Йорке
Бывшего проректора российского вуза поймали на взятке в почти полмиллиона рублей
Румыния впервые испытала американскую HIMARS
49-летняя Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.