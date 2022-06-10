Модель похудела на 37 килограммов и стала несчастной

Daily Star: модель Эми Ходжсон похудела на 37 килограммов и стала несчастной

Модель Эми Ходжсон сбросила 37 килограммов лишнего веса и призналась, что стала несчастной. Ее публикация в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) привлекла внимание журналистов Daily Star.

Сообщается, что 26-летняя участница британской программы похудения Slimmig World ведет свой блог в соцсетях, где рассказывает не только о борьбе с лишним весом, но и о ее побочных эффектах. На размещенных кадрах девушка показала свою внешность до того, как занялась своим телом, и после трансформации.

Ходжсон составила коллаж из трех фотографий. На первой она запечатлена в своем самом большом весе, на второй — в наименьшем, на третьей — с промежуточным весом, в котором она чувствовала себя счастливой. Блогерша призналась, что, когда она похудела, «цифры на весах стали контролировать ее жизнь».

Модель отметила, что с объемными формами она ощущала дискомфорт и даже отказывалась встречаться с людьми, опасаясь насмешек в свой адрес. «Однако при наименьшем весе я тоже не чувствовала себя хорошо. Я стала тощей, так как погоня за идеальным телом превратилась в зависимость. Будьте самой счастливой версией себя», — добавила она.

В мае блогерша из Великобритании Лея Джейн похудела с размера XXXL до M и рассказала, как изменилась ее жизнь после трансформации. Девушка призналась, что не стала счастливее, поборов лишний вес. Кроме того, британка обрела зависимость от пластических операций, направленных на коррекцию фигуры.