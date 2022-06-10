Популярный телеведущий рассказал о жизни в хрущевке

Телеведущий Вячеслав Макаров рассказал, что в детстве жил в хрущевке на первом этаже

Популярный российский телеведущий, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров рассказал, что в детстве вместе с родителями жил в доме хрущевской постройки. Историей он поделился в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

Макаров рассказал, что родился в Астрахани, и назвал город одним из самых жарких мест в стране — летом температура воздуха могла достигать 50 градусов Цельсия. В тот период мать телеведущего работала товароведом, а отец — слесарем-наладчиком на консервном заводе.

«Мы жили в пятиэтажной хрущевке на первом этаже. До сих пор помню этот свой район, даже адрес и номер домашнего телефона», — отметил Макаров.

В феврале 2022 года бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что в детстве вместе с семьей проживала в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, где не было ванной комнаты. Позже ее отец огородил часть кухни и установил там чугунную ванну.