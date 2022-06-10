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В России изменят правила проведения митингов

«Ведомости»: в Госдуму внесли поправки, изменяющие правила проведения митингов в России

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки, изменяющие правила проведения митингов в России. На это обратили внимание «Ведомости».

Законопроект в целом уточняет права иноагентов после принятия соответствующего сводного закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который пока прошел первое чтение. Одновременно документом вводятся некоторые новые ограничения для публичных мероприятий. Так, его авторы предлагают запретить проведение митингов, собраний и шествий на всех видах вокзалов и станций, а также в аэропортах, на территории образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках.

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Кроме того, предлагается запретить проводить публичные мероприятия на территориях зданий органов публичной власти, культовых помещений и религиозных организаций. При этом законопроект предусматривает и дополнительные ограничения решением региональных властей для других мест, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями» субъекта РФ.

Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Климов в беседе с изданием заявил, что нет ничего удивительного в том, что корреспондирующие поправки внесены до принятия основного закона. По его словам, парламентарии дождались концептуальной поддержки инициативы в первом чтении, а затем внесли свои поправки.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин ужесточил правила проведения митингов. В частности, законом запрещается проведение митингов и пикетов у зданий экстренных служб и дается возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма. Также теперь митингом суд может признать несколько одиночных пикетов, которые объединены одним замыслом.

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Марина Совина
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