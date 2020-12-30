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Путин ужесточил правила проведения митингов

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин ужесточил правила проведения митингов, подписав соответствующий закон. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, законом запрещается проведение митингов и пикетов у зданий экстренных служб и дается возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.

Документом также ужесточаются правила работы СМИ на публичных акциях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе не имеет права на ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. На публичном мероприятии сотрудник СМИ должен иметь «знак (признак)» представителя редакции. Его описание разработает Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.

Помимо этого, законом предусмотрено продление трехдневного срока рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день.

Согласно нормам закона, теперь митингом суд может признать несколько одиночных пикетов, которые объединены одним замыслом.

30 декабря Путин подписал ряд законов. В частности, глава государства одобрил повышение возраста молодежи, поддержал закон о минимальной цене на табак, подписал закон о регулировании цен на продукты.

Кроме того, глава государства подписал федеральный закон о санкциях за цензуру в отношении российских СМИ. Закон коснется и крупных зарубежных компаний, в том числе YouTube, Facebook и Twitter. Если они допустят цензуру российских СМИ, к ним могут применяться санкции в виде блокировки, замедления трафика или штрафов. Максимальная сумма штрафа составит три миллиона рублей. При этом разные санкции могут применяться одновременно.

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