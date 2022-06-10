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Врач подсказала способ сделать утренний кофе полноценным завтраком

Врач Александра Пурига: молоко и сахар превратят утренний кофе в еду

Фото: Shutterstock

Спортивный врач Александра Пурига подсказала способ, как сделать завтрак калорийнее. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она написала, что превратить утренний кофе в полноценную еду можно, если добавить молоко и сахар. Эксперт подсчитала, что в одну чайную ложку входит шесть граммов сахара, а значит, она добавляет к кофе 24 килокалории. «Количество калорий в молоке зависит от его жирности. Если молоко имеет 3,5 процента жирности (кстати, на капучино идет молоко только от 3,2 процентов и выше), то в 100 граммах содержится около 63 килокалории», — продолжила подсчет специалист.

Пурига указала на то, что при снижении жирности молока до 0,5 процента количество калорий уменьшается в два раза. «Намного жирнее сливки. В 100 граммах при 35 процентах жирности содержится до 340 килокалорий. Столько же содержится во взбитых сливках», — рассказывает врач. «Осталось добавить печенку?» — шутит Пурига.

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Ранее Пурига рассказала о смертельных болезнях, риск появления которых возрастает у трудоголиков. Сославшись на результаты исследования ВОЗ и Международной организации труда (МОТ), врач заявила, что переработки очень часто приводят к инсультам и серьезным проблемам с сердцем.

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Александра Лисица
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