Врач рассказала о смертельных болезнях из-за переработок

Врач Александра Пурига рассказала, что у трудоголиков возрастает риск инсульта и инфаркта

Спортивный врач Александра Пурига рассказала о смертельных болезнях, риск появления которых возрастает у трудоголиков. Связь инсультов и инфарктов с переработками эксперт разъяснила в своем Telegram-канале.

Сославшись на результаты исследования ВОЗ и Международной организации труда (МОТ), врач заявила, что переработки очень часто приводят к инсультам и серьезным проблемам с сердцем.

«Проведенные исследования показывают, что работа, занимающая 55 часов и даже больше в неделю, связана с более высоким риском инсульта. Вероятность растет на 35 процентов, а также с более высоким риском смерти от ишемической болезни сердца — на 17 процентов. Последний параметр сравнивали с работой 35-40 часов в неделю», — отметила Пурига.

Исследователи также установили, что люди, работающие больше 10 часов в день, рискуют получить проблемы с щитовидной железой. Например, из-за переработок развивается гипотиреоз. Им страдают 3,5 процента людей, работающих сверхурочно, цитирует ученых врач.

Почти 75 процентов умерших из-за переработок — мужчины среднего и зрелого возраста. Ученые, а вслед за ними и Пурига, напоминают, что негативные последствия сверхурочной работы могут наступить не сразу, а даже годы спустя.

В ВОЗ уверены, что смертность среди трудоголиков продолжит расти, особенно если часть трудящихся останется на удаленке. Согласно исследованиям, продолжительность рабочего дня из дома длиннее, чем в офисе. Врач призвала россиян внимательнее относиться к своему здоровью и выстраивать баланс между работой и отдыхом.

Ранее эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как распознать признаки болезни щитовидной железы. При гипофункции щитовидной железы у человека беспричинно растет вес, выпадают волосы, ломаются ногти, нарушается работа кишечника, а также возникают общая слабость и быстрая утомляемость.