Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Фестиваль в Петербурге внезапно отменил выступления четырех участников

Фестиваль в Петербурге «Отличный FEST!» отменил выступления AnacondaZ и Доры

Фото: Vishnu R Nair / Unsplash

Фестиваль в Санкт-Петербурге «Отличный FEST!» внезапно отменил выступления четырех участников. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Из лайн-апа исключили группы AnacondaZ и «Кис-Кис», а также исполнительниц Дору и Алену Швец. В публикации отмечается, что это произошло в связи с обстоятельствами, которые не зависят от организаторов и самих музыкантов.

«Мы понимаем, как ты хотел увидеть этих артистов на "Отличном FESTe!", и мы расстроены не меньше. Предвосхищая вопрос о возврате билета, уведомляем, что изменения в лайн-апе фестиваля не являются основанием для возврата билета», — говорится в посте.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили выступление Манижи, которая должна была стать участницей фестиваля Stereoleto. Певица осудила военную операцию России на Украине, после чего некоторые пользователи сети потребовали отстранить ее от мероприятия.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также требовал отстранить Леонида Агутина от фестиваля Stereoleto. Он утверждал, что музыкант жертвовал деньги режиму президента Украины Владимира Зеленского. Сам Агутин опроверг эту информацию.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго
Психолог назвала последствия «зависания» в телефоне при живом общении в паре
В Госдуме отреагировали на понижение ключевой ставки
Дептранс анонсировал ночной велофестиваль в Москве
Назван эффективный способ сжечь жир на животе
Правительство Грузии запретило президенту посетить Украину
Чубайс покинет еще один пост в России
Тихоокеанский флот отработал нанесение ударов по кораблям условного противника
Стало известно место проведения матча за Суперкубок России
Российских лжеврачей объявили в розыск за обман семей с детьми с ДЦП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.