Фестиваль в Петербурге внезапно отменил выступления четырех участников

Фестиваль в Петербурге «Отличный FEST!» отменил выступления AnacondaZ и Доры

Фестиваль в Санкт-Петербурге «Отличный FEST!» внезапно отменил выступления четырех участников. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Из лайн-апа исключили группы AnacondaZ и «Кис-Кис», а также исполнительниц Дору и Алену Швец. В публикации отмечается, что это произошло в связи с обстоятельствами, которые не зависят от организаторов и самих музыкантов.

«Мы понимаем, как ты хотел увидеть этих артистов на "Отличном FESTe!", и мы расстроены не меньше. Предвосхищая вопрос о возврате билета, уведомляем, что изменения в лайн-апе фестиваля не являются основанием для возврата билета», — говорится в посте.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили выступление Манижи, которая должна была стать участницей фестиваля Stereoleto. Певица осудила военную операцию России на Украине, после чего некоторые пользователи сети потребовали отстранить ее от мероприятия.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также требовал отстранить Леонида Агутина от фестиваля Stereoleto. Он утверждал, что музыкант жертвовал деньги режиму президента Украины Владимира Зеленского. Сам Агутин опроверг эту информацию.