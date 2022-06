Миронов потребовал отстранить Агутина и Варум от фестиваля в России

Политик Сергей Миронов обвинил Леонида Агутина и Анжелику Варум в поддержке ВСУ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал отстранить артистов Леонида Агутина и Анжелику Варум от концертов в России. На своей странице во «ВКонтакте» он обвинил музыкантов в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Почему я упомянул именно этих персон? Да просто потому, что они открыто выступали против специальной военной операции России на Украине. Более того, они жертвовали деньги режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал политик.

Он отметил, что не против творчества Варум и Агутина, однако те, по его мнению, не должны «петь и плясать за наши бюджетные деньги». Миронов обратился к организатором фестиваля Stereoleto, который должен пройти в Санкт-Петербурге, и попросил их исключить Варум и Агутина из списка артистов.

Как сообщает KP.RU, песня Агутина прозвучала на фестивале U For Ukraine, который занимался сбором средств для Украины. Пресс-служба певца заявила, что в день мероприятия он давал концерт в Тюмени. «Организаторы онлайн-концерта U For Ukraine включили в программу песню, в записи которой приняли участие Леонид и Анжелика в 2021 году без ведома артистов. Это интерпретация мелодии Николая Леонтовича "Щедрик", также известной как Carol of the Bells. Работала большая интернациональная команда музыкантов из России, Украины, США, Китая и других стран. Видео Magic Song можно посмотреть на YouTube, оно вышло в декабре прошлого года и было посвящено детям во всем мире», — пояснила представительница Агутина.

Сам артист подчеркнул, что он и Варум никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Он заявил, что у этого обвинения нет никаких оснований.