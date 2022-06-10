Назначен новый замминистра экономического развития России
Премьер России Мишустин назначил Максима Колесникова замминистра экономического развития
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Колесникова Максима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — сообщается в документе. Ранее Колесников возглавлял в Минэкономразвития департамент секторов экономики.