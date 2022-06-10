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Назначен новый замминистра экономического развития России

Премьер России Мишустин назначил Максима Колесникова замминистра экономического развития
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин . Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Колесникова Максима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — сообщается в документе. Ранее Колесников возглавлял в Минэкономразвития департамент секторов экономики.

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Марина Совина
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