Премьер России Мишустин поручил провести переговоры «Роскосмоса» и НАСА о полетах на МКС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил провести переговоры между «Роскосмосом» и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" ... о проведении переговоров о подписании договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенные Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях», — сообщается в документе.