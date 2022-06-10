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Мишустин поручил провести переговоры «Роскосмоса» и НАСА

Премьер России Мишустин поручил провести переговоры «Роскосмоса» и НАСА о полетах на МКС
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил провести переговоры между «Роскосмосом» и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" ... о проведении переговоров о подписании договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенные Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях», — сообщается в документе.

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Марина Совина
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