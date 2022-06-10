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Цискаридзе описал некоторых звезд телевидения фразой «Они никто»

Цискаридзе фразой «Они никто» описал звезд телевидения, прославившихся благодаря рекламе

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народный артист России, педагог и ведущий программы «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе высказался о звездах шоу-бизнеса и телевидения, прославившихся благодаря рекламе. В программе «ОтЛичная жизнь» на Пятом канале он описал таких знаменитостей фразой «Они никто».

Цискаридзе счел, что ряду звезд, которые «не имеют профессии» и стали популярными только благодаря рекламе, сейчас сложно оставаться на плаву и при этом не терять лицо. Рассуждая об этом, артист вспомнил, что сам он попал на телевидение, уже будучи народным артистом РФ и имея значительные достижения в своей сфере деятельности. «Меня на телевидение пригласили как выдающегося персонажа из этой профессии, а не как мальчика, которого привели раскручивать, 20-летнего», — объяснил он.

Артист добавил, что любое участие в шоу приносит ему удовольствие, однако оно является не «основным блюдом», а «гарниром». «У меня есть основное блюдо — это моя профессия. У них у всех нет. Они только гарниром занимаются, у них нет основной профессии, они — никто. Вот это очень страшно», — посетовал артист.

Ранее Цискаридзе также рассказал о реакции юмориста Максима Галкина на его назначение ведущим «Сегодня вечером». Он заявил, что Галкин в личной переписке ответил ему на эту новость в шуточной форме.

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Олег Давыдов
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