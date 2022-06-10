В российском детсаду воспитательница разбила нос пятилетнему мальчику

В Свердловской области воспитательница детсада разбила мальчику нос за плохое поведение

В городе Полевском Свердловской области воспитательница детского сада № 65 на улице Меркулова разбила нос пятилетнему мальчику за плохое поведение. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, россиянка пришла забрать сына из дошкольного учреждения и заметила у него кровотечение из носа. Мальчик пояснил, что его ударила одна из воспитательниц.

После случившегося ребенка доставили в Центральную городскую больницу № 2. Он прошел обследование у ЛОР-врача.

Информацию о происшествии уже передали в полицию.

Ранее в детском саду Магаданской области трехлетней девочке ошпарили ноги. Из-за ожогов у ребенка с ног слезала кожа. В настоящее время девочка прошла курс восстановления.