Предупреждавший о риске дефолта «Яндекс» нашел решение по долгу

«Яндекс» достиг предварительных договоренностей с держателями облигаций об условиях выкупа

Компания «Яндекс», в марте предупреждавшая о риске дефолта по облигациям материнской компании, нашла решение по долгу. Ей удалось достичь предварительных договоренностей с комитетом держателей конвертируемых бумаг Yandex N.V по поводу ключевых условий выкупа, следует из сообщения пресс-службы.

Держателям предлагается выплатить по 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V. за каждые 200 тысяч номинальной стоимости бумаг. «Часть вознаграждений в виде акций Yandex N.V. может быть выплачена после передачи облигаций, как только регуляторные ограничения дадут такую возможность», — уточняется в сообщении.

После того, как процедура выкупа будет завершена, «Яндекс» намерен погасить выкупленные облигации в соответствии с условиями облигационного займа. Предварительные договоренности предполагают, что компания, выкупив бумаги не менее чем у 75 процентов держателей до 30 июня, сможет приобрести все остальные облигации на аналогичных условиях до 29 июля 2022 года.

Речь идет о бумагах на сумму в 1,75 миллиарда со ставкой 0,75 процента и сроком погашения в 2025 году. В марте компания предупреждала о возможном дефолте в том случае, если держатели бумаг потребуют досрочного погашения. Право добиваться выкупа бумаг по номиналу держатели конвертируемых облигаций получили из-за приостановки торгов на американской бирже Nasdaq. В апреле «Яндекс» отмечал, что денег эти цели не оставалось.