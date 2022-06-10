Малышева назвала неочевидный признак цирроза печени

Врач Елена Малышева назвала красные ладони признаком цирроза печени

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидные признак цирроза печени. По словам специалистов, о недуге может свидетельствовать покраснение ладоней. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что красные ладони могут быть признаком проблем с печенью. «Печень обезвреживает все токсические вещества в организме, в том числе [этот] орган избавляет от ненужных гормонов», — объяснил Гандельман.

Ненужным гормоном у мужчин является эстроген, отметил врач. По его словам, когда печень работает плохо, эстроген накапливается и приводит к расширению сосудов, поэтому ладони становятся красными. Малышева предупредила, что человек, который столкнулся с таким симптомом, должен обязательно пройти ультразвуковое исследование (УЗИ) печени.

Ранее Малышева ее соведущие Герман Гандельман и Андрей Продеус перечислили неочевидные признаки сахарного диабета. Врачи заявили, что сухость в горле, частое мочеиспускание и неконтролируемый аппетит могут быть симптомами этого заболевания.