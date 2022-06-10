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Задержание осужденного за сбор секретных данных блогера Пыжа показали на видео

Задержание в московском кафе блогера Андрея Пыжа оперативниками ФСБ показали на видео

Задержание осужденного за сбор секретных данных о режимных объектах Москвы блогера Андрея Пыжа показали на видео. Ролик в пятницу, 10 июня, публикует РЕН ТВ.

На записи, сделанной в августе 2020 года, видно, как россиянин проводит встречу в одном из столичных кафе. В какой-то момент блогер надевает рюкзак и выходит из-за стола. В следующую секунду к нему с разных сторон подбегают оперативники ФСБ, которые валят его на землю и заковывают в наручники.

29 октября 2021 года суд приговорил блогера к пяти годам колонии за разглашение гостайны. Суд установил, что Пыж состоял в диггерском сообществе и с 2018-го по 2020 год собирал секретные сведения, к которым по закону не имел доступа. Он планировал снять выпуск про Метро-2.

Владимир Седов
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