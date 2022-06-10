Парень попросил мать помочь со счетами и случайно раскрыл пикантную тайну

Мать помогла сыну найти, куда с карты списывали деньги, и обнаружила подписку на порносайт

Пользователь Reddit поделился историей о том, как попросил мать помочь объяснить, почему с его карты ежемесячно списывали по 30 долларов, и случайно раскрыл пикантную тайну о себе. Женщина обнаружила, что деньги со счета сына уходят на оплату подписки на порносайт.

Автор поста рассказал, что несколько лет назад, когда он был второкурсником в колледже, подписался на бесплатную версию популярного порносайта. «Мне было 19 лет, я снимал жилье с друзьями. Этот дом бушевал от тестостерона, наркотиков и пива. Воздух был насыщен мужским развратом студенческого возраста», — вспомнил он.

Спустя несколько месяц герой истории стал ежемесячно получать счета в размере 30 долларов от неизвестной компании и не мог понять, за что берется плата. «Будучи бедным студентом, я решил позвонить матери и попросить помочь найти, откуда берется неизвестный платеж», — сообщил он.

«Моя мать отлично раскрывает мошеннические схемы. Она перезвонила мне примерно через полчаса и начала истерически смеяться, спрашивая, о чем мне говорит компания "Brazzers"», — написал рассказчик.

Парень признался, что сильно покраснел и начал смеяться, объясняя матери, что забыл отменить бесплатную пробную версию сайта. В ответ мать автора в шутку назвала его идиотом за то, что он «заплатил за порно, хотя оно есть в сети бесплатно».

«Вы поделились информацией об учетной записи с матерью в благодарность за помощь?» — пошутил один из комментаторов. Несколько пользователей в комментариях также поделились своими историями о том, как работали в банке и выясняли, что «таинственные» платежи приходили именно от сайтов для взрослых.