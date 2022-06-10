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В США признали влияние санкций против России на стоимость продуктов и топлива

Глава Минфина США Йеллен признала влияние санкций против РФ на цены на топливо и продукты

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции, которые Вашингтон вводит в связи с событиями на Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Об этом пишет РИА Новости.

«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — заявила она, предупредив, что в краткосрочной перспективе ожидать существенного снижения цен на топливо в США не стоит.

Йеллен также допустила, что экономический рост США замедлится на фоне происходящих в мировой геополитике. Однако глава американского Минфина заверила, что рецессии опасаться не стоит.

Ранее Минфин США признал просчет Йеллен в оценке влияния инфляции на экономику.

Журналист Дэвид Голдман заявил, что состояние американской экономики можно сравнить с «походом в уборную», а ухудшение положения — «с нажатием кнопки на смывном бачке». Обозреватель назвал проблему растущей инфляции одной их ключевых у властей США.

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Марина Совина
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