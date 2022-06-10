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Уральские рестораторы помогут сгоревшему приюту для собак

В Екатеринбурге рестораторы помогут владельцам сгоревшего приюта для собак

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Уральские рестораторы помогут владельцам недавно сгоревшего приюта для собак. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей проекта «Аутентичная уральская кухня» (АУК).

«На днях в приюте случился пожар, и сейчас ребятам очень нужна наша помощь и ваше участие. Мы проведем летний благотворительный ужин в самом крутом дворике Екатеринбурга», — рассказали в АУК.

Там пояснили, что мероприятие пройдет 21 июня в необистро на улице Пушкина. Помимо ужина, будет организована и благотворительная распродажа — вырученные средства также направят на восстановление приюта.

Пожар в приюте для собак HuskyEkb произошел за несколько недель до его открытия. Животных в помещении на тот момент не было. По предварительным данным, причиной возгорания стала некачественная проводка.

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Варвара Кошечкина
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