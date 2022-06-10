Над Севастополем сработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны сработали над Севастополем

Над Севастополем сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента агентства.

Он уточнил, что след от заряда ПВО, а также облако от объекта, которое оно поразило, виднелось над южной частью Севастополя в районе Карантинной и Песочной бухт.

Официального подтверждения от властей или правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Ранее в Рыльском районе граничащей с Украиной Курской области сработала система ПВО. По словам главы района Андрея Лисмана, российские силы ПВО не допустили провокации со стороны Украины и уничтожили все воздушные цели.