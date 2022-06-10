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Над Севастополем сработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны сработали над Севастополем

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Над Севастополем сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента агентства.

Он уточнил, что след от заряда ПВО, а также облако от объекта, которое оно поразило, виднелось над южной частью Севастополя в районе Карантинной и Песочной бухт.

Официального подтверждения от властей или правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Ранее в Рыльском районе граничащей с Украиной Курской области сработала система ПВО. По словам главы района Андрея Лисмана, российские силы ПВО не допустили провокации со стороны Украины и уничтожили все воздушные цели.

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